Lors de la 50ème édition du WorldFest de Houston (Texas), un festival international du cinéma indépendant où des films de toutes catégories sont en compétition, le docudrame de Daniel Rabourdin La Rébellion cachée (en anglais The Hidden Rebellion), a été honoré du Remi Winner d’argent dans sa catégorie. Félicitations à notre courageux ami et, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce bouleversant docudrame, il est possible de le commander ici !