Résistance de l’épiscopat US au pape François…

Il y a des “signes des temps” utiles à constater et à signaler. Voici quelques extraits du Wall Street Journal du 14 novembre, signalant un événement survenu au cours de l’assemblée générale d’automne de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis (United States Conference of Catholic Bishops-USCCB).

« La Conférence des évêques catholiques des États-Unis en élisant un archevêque conservateur à un poste clé, a manifesté la résistance de la hiérarchie catholique des États-Unis à la vision du pape François pour l’Église […] L’archevêque Joseph Naumann de Kansas City, a été élu président de la Commission sur les Activités pro-vie, et a battu dans cette élection, par 96 contre 82, le cardinal Blaise Cupich [archevêque] de Chicago, qui est considéré comme un progressiste et un proche allié du pape […] Ce vote a rompu avec une tradition de longue date qui voulait qu’une telle fonction soit occupée par un cardinal – inhabituel manque de déférence dans un corps qui a une haute considération pour le sens du rang –, et il suggère que les dirigeants catholiques des États-Unis demeurent en grande partie résistants aux changements que le pape François tente d’apporter dans l’Église […] “Il est clair que depuis 2013, la majorité d’entre eux [les évêques] considère que le message du pontificat de François, particulièrement sur la vie et le mariage, n’est pas adapté à l’Église catholique aux États-Unis”, a déclaré sur Twitter Massimo Faggioli, un théologien de [l’Université catholique] Villanova [Pennsylvanie] ».