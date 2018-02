Le Super Bowl rapporte 100 $ à Mgr Chaput !

Mgr Charles Chaput, archevêque de Philadelphie (Pennsylvanie), et le cardinal Sean O’Malley, archevêque de Boston (Massachussetts), dans un communiqué commun du 31 janvier, avaient annoncé avoir conclu un pari. Le Super Bowl de cette année opposait en effet l’équipe des Philadelphia Eagles à celle des New England Patriots de Boston. Les deux archevêques convinrent que l’archevêque du diocèse dont l’équipe perdrait le Super Bowl offrirait 100 $ à une œuvre de charité du diocèse “vainqueur”. La chose pourra paraître surprenante mais, ce faisant, les deux archevêques souhaitaient aussi souligner l’implication de ces deux équipes dans l’assistance financière aux défavorisés de leurs villes respectives. Les Philadelphia Eagles l’ayant largement emporté (41 à 32) sur les New England Patriots, le cardinal O’Malley devra offrir 100 $ au St. John’s Hospice de Philadelphie qui héberge des sans abris. La ville de Philadelphie a organisé, jeudi 8 février, une grande parade sur 8 km des artères de la ville où les joueurs des Philadelphia Eagles ont été acclamé par une foule estimée à… 2 millions de personnes selon l’organe d’information de l’archidiocèse Catholic Philly…