Une délégation de la conférence des évêques des États-Unis reçue demain par le pape

Greg Burke, le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a fait savoir dans un court communiqué du 11 septembre, que le pape François recevrait demain, jeudi 13 septembre, une délégation de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, pour aborder la crise des abus sexuels qui a été au cœur de l’actualité chez les catholiques américains ces derniers mois. La délégation sera composée, du cardinal Daniel DiNardo, archevêque de Galveston-Houston (Texas) et président de la conférence épiscopale, de l’archevêque José Gómez, ordinaire de Los Angeles (Californie) et vice-président de la conférence, et de Monseigneur Brian Bransfield, secrétaire général de la conférence. Le cardinal Sean O’Malley, archevêque de Boston Massachusetts et président de la Commission pontifical pour la protection des mineurs participera également aux travaux. Les dirigeants de la conférence épiscopale attendaient depuis longtemps cette audience de travail. Elle avait été demandée par le cardinal DiNardo dès le 16 août dernier et, sans accusé de réception du Saint-Siège, renouvelée le 27 suivant.