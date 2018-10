A propos de la soutane

Famille Chrétienne (n°2123) donne la parole à plusieurs jeunes prêtres qui évoquent le retour du port de la soutane chez les clercs. Elle n’est plus exclusivement portée par les communautés traditionnelles, mais elle est bien de retour dans les diocèses depuis quelques années comme un véritable ‘moyen d’évangélisation’, un témoignage pour notre société sans Dieu.

Elle n’est plus l’apanage des tradis, ni de la Communauté Saint-Martin. De plus en plus de jeunes prêtres diocésains la revêtent. Après des années de purgatoire, la soutane est de retour. « Aux sessions de formation continue de ma province ecclésiastique [Rouen, Ndlr], nous étions deux à la porter en 2014. Nous sommes aujourd’hui une dizaine, soit la moitié des participants », remarque l’abbé Laurent Gastineau, ordonné prêtre il y a quatre ans dans le diocèse de Séez. Un phénomène confirmé par l’entreprise Arte-Houssard, fabricant de soutanes sur mesure, qui a vu ses ventes augmenter de 145 % entre 1999 et 2016. « Nous avons toujours eu des clients, essentiellement des tradis, auxquels s’ajoute aujourd’hui la nouvelle génération de prêtres qui veulent en avoir une, même s’ils ne la portent pas tous les jours », confie Stéphanie, la responsable du magasin parisien.