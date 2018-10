Nouveau grand-maître pour l’Ordre du Saint-Sépulcre ?

C’est une rumeur persistante à Rome – et aux États-Unis – que l’actuel grand maître de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le cardinal Edwin Frederick O’Brien, pourrait remettre tout prochainement sa démission – autrement dit, on la lui aurait demandée… (elle pourrait être effective avant le 5 octobre). Est-ce un effet “collatéral” des révélations de l’archevêque Vigano ? Ce dernier, en effet, nomme le cardinal dans son Témoignage diffusé le 25 août dernier… Plus curieux, cette première rumeur s’accompagne d’une seconde qui laisse entendre que le successeur du cardinal O’Brien pourrait bien être le cardinal Timothy Dolan, l’actuel archevêque du diocèse de New York, qui semble être dans les grâces du pape François. Ce serait le troisième grand maître états-unien consécutif de l’Ordre puisque le cardinal John Patrick Foley, prédécesseur du cardinal O’Brien, le fut de 2007 jusqu’à son décès en 2011. Comme il semble peu probable que le cardinal Dolan demande à être relevé de sa charge épiscopale de New York – il n’a que 68 ans –, on peut s’interroger de savoir si les deux charges sont compatibles. L’avenir nous le dira…