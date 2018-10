Enquête sur les abus sexuels du clergé dans le diocèse de Baltimore

Mgr William Lori, archevêque de Baltimore (Maryland) vient, le 24 septembre, d’informer ses prêtres et ses diacres qu’il a été en discussion avec Brian Frosh, procureur général de l’État du Maryland, pour la fourniture des archives diocésaines relatives aux abus sexuels contre des mineurs commis par des clercs de l’archidiocèse. « J’ai informé le procureur général que l’archidiocèse soutenait cette enquête et qu’il serait pleinement coopératif pendant tout le processus », leur a déclaré Mgr Lori. « Selon toutes les conversations que j’ai eues avec des personnes dans tout l’archidiocèse […], il est clair que nous sommes une Église en crise et que cette crise est une crise de confiance [et que beaucoup sont] sceptiques sur la manière dont l’Église à géré les allégations d’abus ».

L’archevêché de Baltimore a été l’un des premiers aux États-Unis à publier une liste de prêtres et de frères religieux accusés, avec toute vraisemblance, d’abus sexuels sur des mineurs. Cette liste fut publiée en septembre 2002, soit trois mois après l’adoption de la Charte de Dallas par la Conférence épiscopale des États-Unis, et elle contenait 57 noms.

Depuis, une nouvelle liste contenant les noms de 18 prêtres de l’archidiocèse suspectés d’avoir commis des abus sexuels après septembre 2002, a été publiée.

Début septembre 2018, une troisième liste de 10 prêtres et religieux a été diffusée : ce sont des prêtres qui ont servis dans l’archidiocèse et qui sont cités dans le rapport d’août dernier du Grand Jury de Pennsylvanie.

Les États du Michigan, du Missouri, de l’Indiana et de New York ont récemment annoncé l’ouverture d’une enquête sur les abus sexuels du clergé dans les diocèses de ces États.