McCarrick : comment Wuerl pouvait-il ne pas savoir ? Des révélations…

On s’attendait, depuis quelques semaines, à ce que le cardinal Donald Wuerl annonce que le pape François avait fini par accepter sa démission, après leur dernière rencontre. Il semble qu’il n’en soit rien puisque le cardinal est toujours l’archevêque en titre de Washington D.C. Ce même cardinal Wuerl, depuis la révélation au grand public des turpitudes sexuelles de Theodore McCarrick, son prédécesseur Washington D.C., a toujours soutenu ne rien savoir des comportements de McCarrick révélés par l’archevêque Vigano et les médias. La chose semblait assez surprenante puisque ces comportements étaient un secret de polichinelle dans l’épiscopat étatsunien et au Saint-Siège. De toutes nouvelles révélations rapportées par le site Church Militant semblent infirmer les dénégations du cardinal Wuerl. En effet, selon le Washington Post de samedi dernier, le nom de Donald Wuerl est cité dans le protocole d’accord signé entre Robert Ciolek, un ancien prêtre, et trois évêchés du New Jersey (Newark, Trenton et Metuchen). Après avoir révélé des agressions sexuelles de McCarrick contre lui, Robert Ciolek aurait touché de ces diocèses une indemnité de 80 000 US$. Dans la première page de ce protocole d’accord, et parmi ses nombreuses parties prenantes, figure le diocèse de Pittsburgh – dont un prêtre fut aussi dénoncé par Robert Ciolek pour des attouchements –, diocèse dont le cardinal Wuerl était l’évêque au moment des faits – il le fut de 1988 à 2006. Le Washington Post écrit : « La présence du nom de Wuerl sur l’accord de règlement pour Ciolek, soulève des questions quant à l’affirmation du cardinal qu’il ne savait rien sur les allégations portées contre le cardinal McCarrick avant qu’elles deviennent le sujet d’un débat public cet été ».