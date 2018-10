Le blogue One Peter Five, signale que le procureur général de l’État du Michigan a fait procéder, hier matin 3 octobre, à des perquisitions sur mandat de la chancellerie de l’archidiocèse de Détroit et du séminaire du Sacred Heart, respectivement à 9 h et à 10 h 45. Ces perquisitions sont liées à l’enquête lancée par le procureur général en août dernier, sur la manière dont l’Église locale a géré le dossier des abus sexuels commis par le clergé de l’archidiocèse.