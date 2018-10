Mgr Laurent Le Bouc’h désacralise une église désormais à vendre

D’après actu.fr, sur les 42 000 églises et chapelles catholiques de France, 250 sont menacées de démolition dont 7 à Paris. Plus de trente l’ont été depuis 2000, et une douzaine sont en cours ou en projet d’arasement. Parmi celles qui sont à vendre, l’imposante église Saint-Paul à Granville (Manche). La désaffectation de cette église a été acceptée par Mgr Laurent Le Bouc’h, évêque du diocèse de Coutances et d’Avranches le 10 octobre 2017.

L’église Saint-Paul et son parvis dominent le centre historique et le port de plaisance, offrant un large panorama sur la mer. Elle est visible de loin depuis la mer et la Haute Ville.

La mise à prix est fixée à 30 000 €, honoraires de négociation inclus, sous la forme d’un bail emphytéotique au profit de la commune.