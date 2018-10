Féministes

Une artiste néo-païenne a été sélectionnée par une revue revendiquée chrétienne pour dessiner sa couverture. Cette revue, “Choisir”, est tenue par des Suisses, jésuites et des laïcs. Dans leur dernier éditorial, nous pouvons lire :

« L’Histoire de l’Église à connu des femmes d’exception qui ont guidé fidèles, prêtres, prélats et même des papes. Elles avaient pour nom Hildegarde de Bingen, Catherine de Sienne, Thérèse d’Avila, Maria Antonia de Paz y Figueroa, étoiles solitaires dans le ciel d’une Église qui restait obstinément cléricale. Aujourd’hui un mouvement se dessine au niveau même des structures de la communauté. Non sans lutte, il est vrai. Des religions résistent encore au nom de révélations plus ou moins divines. Si l’Église catholique prétend témoigner de manière crédible d’un Dieu image du Père et de la Mère, elle est appelée à se restructurer en profondeur. À commencer par se soumettre résolument à une sérieuse cure de décléricalisation. »