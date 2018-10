Abus sexuels : la Conférence des religieux favorable à une enquête parlementaire

La Conférence des religieux et religieuses de France (Corref) s’est déclarée favorable à ce qu'”une commission d’enquête” soit créée pour “faire la lumière” sur les abus sexuels dans l’Église, précisant qu’une commission parlementaire devrait porter sur l’ensemble des institutions prenant en charge les mineurs.

“le bien-fondé d’une commission d’enquête qui, en toute objectivité et avec compétence, permette de faire la lumière sur l’ensemble de ces drames, de ces scandales et de leurs causes, apparaît comme une nécessité”.

“Une commission d’enquête parlementaire ? Pourquoi pas”. “Sachant qu’il serait alors indispensable que sa saisine soit sur l’ensemble des institutions qui prennent en charge des mineurs et des personnes vulnérables (éducation nationale, mouvements sportifs, etc…), puisque l’obligation de leur protection les implique et les engage toutes”.

“Une commission d’enquête indépendante ? C’est une autre voie possible”. “Constituée de personnalités de la société civile et d’experts (psychologues, juristes, historiens, sociologues, théologiens…), elle porterait aussi un regard indépendant sur les dysfonctionnements ecclésiaux et les mécanismes qui ont engendré des abus, jusqu’aux agressions sexuelles. Elle pourrait alors préconiser de meilleurs moyens de prévention et de protection”.