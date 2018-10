Homélie de Mgr Pozzo à l’occasion de la bénédiction de l’église conventuelle de Chémeré

Mgr Pozzo a présidé la cérémonie de bénédiction de l’église conventuelle du Couvent Saint-Thomas d’Aquin de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier à Chémeré-le-Roi, il a également donnée l’homélie. Cette homélie a été lue lors de la messe pontificale par Mgr Patrick Descourtieux, également membre de la Commission Ecclesia Dei (qui fut recteur de la Basilique romaine de la Trinité des Monts)

De manière providentielle, le rite de la bénédiction du cloître et de cette église dédiée à Notre-Dame du Rosaire a lieu en la fête de Saint Michel Archange. Si, par définition, les saints sont des personnes qui favorisent la communion avec Dieu et avec les hommes, les anges le sont à plus forte raison.

Mais qui sont les anges ? La sainte Écriture et la Tradition nous aident à en saisir deux aspects principaux. D’une part, les anges sont des créatures qui se tiennent devant Dieu, tournées de tout leur être vers Dieu. Les noms des Archanges, Michel, Raphaël et Gabriel, s’achèvent tous trois par le mot EL, qui signifie « Dieu ». D’autre part, ils sont les messagers de Dieu, ils portent Dieu aux hommes. C’est précisément parce qu’ils sont très proches de Dieu qu’ils sont très proches des hommes.