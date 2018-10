Il y a 10 ans l’Institut du Christ Roi était reconnu de droit pontifical

Le 7 octobre 2008 par par le décret “Sæculorum Rex”, par la volonté du Pape Benoît XVI et de la Commission Pontificale Ecclesia Dei, l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre était reconnu comme société de vie apostolique en forme canoniale de droit pontifical.

En 10 ans, l’Institut du Christ Roi a poursuivi son développement avec aujourd’hui plus de 100 prêtres (vs 50 en 2008), une présence dans les diocèses qui s’est accrue ces dernières années en France, en Italie, aux Etats-Unis, en Angleterre.

ICRSP