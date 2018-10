Brève: Pas de réouverture pour l’Angelus

Un lecteur nous fait suivre un article paru par ces jours-ci à propos de l’Angelus et de l’Institut Saint Gabriel qui devait prendre sa suite à cette rentrée.

L’Institut Saint Gabriel (Presly) n’a as réussi à obtenir les autorisations pour ouvrir à cette rentrée, par ailleurs le nombre d’élèves pré-inscrits cette année ne permettait pas d’assurer la pérennité financière de l’ensemble. La justice n’a pas encore terminé son travail et souhaitons qu’elle permette de faire triompher la vérité (si il y a des errements qu’ils soient sanctionnés… si il y a de la calomnie qu’elle soit sanctionnée). On ne peut que déplorer le véritable gâchis qui a mis à terre cet établissement avec des accusations abjectes bien loin de ce qui semble être la réalité des faits.

