Terres de Mission : la Bénédiction de l’église conventuelle de Chémeré-le-Roi

Nous recommandons à nouveau vivement l’émission Terres de Mission de TV Libertés. L’émission de dimanche 7 octobre revient sur trois sujets imports : l’accord controversé entre le Saint-Siège et la Chine (Jeanne Smits), à partir de 12min40 la bénédiction du cloître et de l’église conventuelle du Couvent Saint Thomas d’Aquin (Fraternité Saint-Vincent Ferrier) le 29 septembre 2018 (RP Augustin-Marie Aubry) et à partir de 21min00 la session de formation des jeunes organisée par Renaissance Catholique (M Villepelet).

TV Libertés