Rentrée au Séminaire de Wigratzbad (FSSP)

Le Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad a fait sa rentrée. En cette rentrée, le Séminaire de la Fraternité Saint-Pierre a un nouveau recteur, l’abbé Vincent Ribeton, prêtre français de la Fraternité Saint-Pierre qui a été en ministère à Clermont (40) et à Pau (64), et qui a été 9 ans Supérieur du District de France. L’autre belle nouvelle est l’arrivée de 24 nouveaux séminaristes : 7 en section germanophone et 17 en section francophone.

Avec ferveur et enthousiasme, les nouveaux séminaristes ont commencé leur formation sacerdotale, après une retraite spirituelle prêchée selon les Exercices de Saint Ignace de Loyola, à Sankt-Pelagiberg en Suisse.

Nous accueillons cette année 24 candidats :

– 17 dans la section francophone, avec 9 Français, 4 Portugais, 3 Canadiens et un Colombien.

– 7 dans la section germanophone, soit 2 Allemands, un Autrichien, un Hongrois, un Islandais, un Polonais et un Suisse.

Avec cette promotion nombreuse et particulièrement cosmopolite, le séminaire compte désormais 76 inscrits, de 19 nationalités.

Notre séminaire nord-américain de Denton a reçu quant à lui 15 candidats (12 Américains, 2 Canadiens et un Anglais), ce qui porte donc à 39 le total de nos propédeutes.

Prions pour leur persévérance, en cette période où l’Eglise a plus que jamais besoin de prêtres fidèles et fervents.

Les séminaristes francophones (ci dessous)