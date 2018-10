Le pape François invité par Kim Jong-un en Corée du Nord

C’est ce que l’Agence Fides vient d’apprendre…

« Si le Pape François devait se rendre à Pyongyang, cela serait véritablement un miracle mais tout est possible à Dieu » : c’est en ces termes que Mgr Lazare You Heung-sik, évêque du diocèse de Daejeon et président de la Commission pour la société de la Conférence épiscopale coréenne, commente pour l’Agence Fides la nouvelle selon laquelle le Pape recevra le 18 octobre en audience le Président de la Corée du Sud, le catholique Moon Jae-In, qui fera une étape au Vatican au cours de son voyage en Europe. Ainsi que l’a indiqué le porte-parole de la Présidence de la République de Corée, le Président Moon portera au Pape François un message du responsable nord-coréen, Kim Jong-un. Au cours du troisième sommet nord-sud de septembre dernier, Kim Jong-un a invité le Souverain Pontife à visiter Pyongyang, se déclarant « prêt à l’accueillir chaleureusement ».

Le Président Moon, qui se dépense sans compter pour la cause de la paix et de la réconciliation dans la péninsule coréenne, demandera en outre au Pape « sa bénédiction et son soutien en faveur de la paix et de la stabilité de la péninsule coréenne » a indiqué le porte-parole.

Le 17 octobre, en outre, le Cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État de Sa Sainteté, célébrera en la Basilique Saint-Pierre une messe pour la paix spéciale en faveur de la péninsule coréenne, à laquelle participera le Président sud-coréen.

Mgr Lazare You Heung-sik, présent au Vatican en tant que délégué au Synode sur les jeunes, fait état de sa satisfaction et de ses souhaits. « Nous nous trouvons dans une ère nouvelle, où le processus de rapprochement et de réconciliation entre Corée du Nord et Corée du Sud avance à grands pas, ce pour quoi nous rendons grâce à Dieu. Le Pape a cité neuf fois la Corée au cours de cette dernière année, montrant toute sa proximité et sa sollicitude envers le peuple coréen et soutenant de tout cœur la paix ». « Maintenant, conclut-il, le Saint-Siège, selon sa mission universelle, continue à offrir sa contribution en vue de la pacification de la péninsule. En Corée, les fidèles sont très heureux et pleins d’espérance pour ces nouveaux développements. Faisons confiance à Dieu et dans les signes qu’Il nous donnera ».