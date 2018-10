Diocèse de Moulins : nouveau choeur à Lapalisse

La paroisse Notre-Dame de l’Alliance à Lapalisse, dans le diocèse de Moulins, a décidé de refaire son choeur. Sur son site, il est expliqué :

Modifié sommairement après le Concile Vatican II et la réforme liturgique, le chœur de l’église de Lapalisse manque de cohérence.

Le projet cherche donc à mettre en valeur l’autel, lieu du sacrifice eucharistique, l’ambon, lieu de la Parole et le lieu de présidence qui manifeste le Christ tête qui préside à son Église.

Le projet s’articule comme une explicitation de la phrase de Jean-Baptiste sur Jésus dans l’évangile de Luc :

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » (Lc 3,16)

L’objectif de la restructuration du chœur est donc de permettre de conduire à la prière. La proximité du château de Lapalisse fait que l’église est très visitée et beaucoup de personnes de passage viennent aussi y prier. Le chœur renouvelé permettra certainement d’interpeller le visiteur et de l’ouvrir à une visite plus spirituelle du lieu.