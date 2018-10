Messes dans la forme extraordinaire célébrées par l’évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin

Un lecteur nous indique que Mgr Renauld de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, va une nouvelle fois célébrer la messe dans la forme extraordinaire ce dimanche. Le prêtre diocésain qui assurait cette messe mensuelle jusqu’ici ne souhaite plus célébrer la messe en application du Motu Proprio. Mgr Dinechin a donc décidé de le remplacer en attendant de trouver une solution pérenne. Il célébrera également la messe à Acy-le-Haut les dimanches 18 novembre 10h30 et 16 décembre 15h.

A notre connaissance, c’est une première en France… alors qu’à Hong-Kong le Cardinal Zen a été pendant plusieurs années le célébrant régulier de la messe dans la forme extraordinaire alors qu’il était encore archevêque en fonction (Le Cardinal célèbre d’ailleurs encore assez régulièrement cette messe Motu Proprio).