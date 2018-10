Nouvelle mission dans le diocèse de Shrewsbury pour l’Institut du Christ Roi

Mgr Mark Davis, évêque de Shrewsbury, a annoncé fin septembre qu’il appelait l’Institut du Christ Roi pour une nouvelle mission dans son diocèse. Le Chanoine Smith, ICRSP, pourra célébrer la messe en semaine, confesser et sera en charge de l’heure Sainte devant le Saint Sacrement à la Cathédrale de Shrewbury. Il célébrera également la messe dominicale en l’église St Winefrides de Shrewsbury.

L’Institut établit donc une 3è maison au Royaume-Unis dans cette ville située à 75 km au nord-ouest de Birmingham, alors qu’il est déjà présent à l’extrême ouest de ce diocèse à Wallasay New Brighton (à 100km de distance). L’Institut du Christ Roi est aujourd’hui présent dans 3 diocèses du payss : diocèse de Shrewsbury (2 apostolats: Shrewsbury et Wallassay New Brighton), Lancaster (2 églises à Preston) et Liverpool (Liverpool et Pentwortham desservis depuis ses autres apostolats).

Latin Mass Society (Facebook)