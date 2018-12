Une école pour l’Institut du Christ Roi à Preston

Un lecteur voyant un de nos posts sur le développement de l’Institut au Royaume-Uni ces derniers mois nous indique que l’Institut du Christ Roi a également ouvert une école, l’Académie Saint Benedict, en septembre et une maison pour les Soeurs Adoratrices, branche féminine de l’Institut, il y a quelques mois.

Située à l’église des Martyrs anglais de Preston (desservie par l’Institut), dans le nord-ouest de l’Angleterre, l’Académie Saint Benedict est une oeuvre d’éducation catholique sous la direction spirituelle des prêtres de l’Institut du Christ, Roi, Souverain Prêtre. Elle propose un nouveau modèle d’éducation. Les élèves fréquentent l’académie pendant une partie de la semaine et est complétée par l’enseignement dispensé à la maison. Il existe donc un « mariage » entre la formation à la maison et à l’école, combinant les forces de deux environnements différents. Il présente tous les avantages d’une communauté d’apprentissage avec des enseignants expérimentés et la formation du caractère d’un environnement catholique. Il exploite également l’école naturelle de la famille, où se déroule une partie si importante de l’éducation. L’enseignement est actuellement axé sur neuf matières principales : religion, anglais, mathématiques, musique, histoire, sciences, latin, grec et français. Les professeurs sont des chanoines de l’Institut du Christ Roi, des sœurs Adoratrices, des séminaristes et des laïcs.