Évêque de Pamiers : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! »

On prétend que la distinction entre droite et gauche a vécu. Selon Mgr Eychenne, évêque de Pamiers, qui à la suite du pape François veut éradiquer le cléricalisme, la distinction entre clercs et laïcs, elle aussi, ne vaut plus : clercs et laïcs seront désormais ensemble des « coresponsables ». Certes, dans le respect des charismes de chacun, en tout cas tant qu’il restera quelques prêtres. Car il n’y aura bientôt plus de cléricalisme à éradiquer à Pamiers, puisqu’il n’y aura plus de prêtres. Nous voulons dire qu’il n’y aura plus de coresponsable-à-charisme-ministériel.

Il faut savoir que la dernière ordination sacerdotale dans le diocèse de Pamiers date de 2016 et l’avant-dernière de 2006, et qu’au mieux un seul séminariste se réclame du diocèse. Il est à craindre que les vocations ne soient pas prêtes de renaître sur les terres d’Ariège.

Précisons cependant que l’évêque de Pamiers, quant à lui, reste évêque. Évêque de Pamiers. Nous ne résistons pas à évoquer cet évêque de Paumiers, dont Bernanos a fait le portrait dans L’imposture, et qui manifestait en toute occasion « son indomptable résolution de vivre et mourir à l’avant-garde de son siècle ».

*