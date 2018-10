Mgr Wintzer concélèbre avec un pasteur protestant

Dimanche 7 octobre 2018 avait lieu la messe d’installation du père Michel Moussiessi nouveau curé de la paroisse de St Sauveur en Civraisien par Monseigneur Pascal Wintzer. La cérémonie se tenait dans la belle église de St Maurice la Clouère (à côté de Gençay).

Parmi tous les clercs présents et connus, l’attention d’un lecteur fut attirée par un nouveau « jeune visage surmontant un col romain » ! (à droite de la photo)

La cérémonie se déroule dans le recueillement. La messe finie, après avoir mené une petite enquête, il apparaît, ô stupeur, qu’il s’agit d’un pasteur anglican, Adam Boulter ! … Et pourtant… il a concélébré et communié avec les prêtres et l’évêque présent !

Quid de la décision d’interdire strictement et rigoureusement toute célébration de la messe avec un membre d’une autre église chrétienne afin de ne pas donner un signe extérieur d’une unité qui n’existe pas (canon 908) !

Quid de la lettre en 2001 de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi « de gravioribus delictis » par laquelle est confirmée et précisée la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour le suivi des crimes les plus graves commis dans l’Église contre les mœurs et dans la célébration des sacrements !

Quid de la décision de l’évêque d’Orange (USA) de suspendre un prêtre de son diocèse qui avait concélébré avec un pasteur et de lui demander une lettre d’excuses publique (2011) !

Dernière petite question… et non des moindres… Que se passe-t-il donc dans le diocèse de Poitiers ?