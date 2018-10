Les diocèses du Texas vont révéler la liste des prêtres accusés d’abus sexuels

Les quinze diocèses catholiques du Texas vont rendre public, d’ici au 31 janvier 2019, la liste des prêtres contre lesquels « une accusation crédible » d’abus sexuel contre un mineur aura été portée. Les évêques du Texas ont pris collectivement cet engagement le 31 septembre dernier et la Conférence des évêques catholiques du Texas l’a officiellement annoncé le 10 octobre. Les dossiers diocésains contenant ce type d’abus, seront passés au peigne fin par des analystes indépendants des diocèses : agents du FBI, experts en application de la loi, etc. L’étude portera sur les cas enregistrés depuis 1950, au moins, et jusqu’à 2018. L’État du Texas compte 8,5 millions de catholiques et 1 320 paroisses.