Ouverture de l’Institut Sainte-Anne (Sées)

La dernière livraison de la lettre de l’Institut Croix des Vents à Sées donne des nouvelles de Collège et lycée de filles qui a ouvert ses portes également à Sées il y a quelques semaines. Situé dans l’ancien évêché du XVIIIè siècle le Palais d’Argentré, l’Institut Sainte-Anne a ouvert ses portes à la rentrée (septembre 2018) avec 15 jeunes filles des classes de collège (Classes de 6è, 5è et 4è) et de lycée (classe de Seconde). L’aumônerie est assurée par les prêtres de la Croix des Vents, en l’occurrence l’abbé Jérôme Sévillia, FSSP.

L’Institut Sainte-Anne doit réaliser de gros travaux dans les prochains mois pour remettre aux normes ce magnifique bâtiment et lui permettre d’accueillir à terme un collège et un lycée de filles complet avec un internat.

Renseignements : Institut Sainte-Anne

Photos Institut Croix des Vents