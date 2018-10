Dom Gérard Meneust, nouveau père abbé de Notre-Dame du Port-du-Salut

Depuis le 4 octobre, l’abbaye Notre-Dame du Port-du-Salut accueille un nouveau père Abbé : Dom Gérard Meneust. Il répond à Véronique Larat :

Qui êtes-vous Dom Gérard ?

Je suis né à Visseiche (35) en 1947. Ma vie monastique a commencé en 1969 à l’abbaye Mont des Cats dans le Nord. J’ai été nommé supérieur de l’Abbaye de Melleray en 1993. A sa fermeture en 2016, je suis venu à l’abbaye du Port où j’ai été élu comme abbé le 4 octobre par les frères suite à la démission de Dom Joseph atteint par la limite d’âge. Je n’ai pas vraiment de spécialité sinon d’avoir effectué les charges que mon abbé m’a demandées à l’intérieur du monastère, surtout maître des novices et économe.

Comment voyez-vous votre mission de père Abbé d’une autre abbaye que celle que vous aviez choisie ?

Je perçois ma mission avant tout comme étant au service de mes frères, les accompagnant dans leur recherche du Seigneur et discernant avec eux l’aujourd’hui de Dieu. Être supérieur dans une autre communauté que la sienne est avant tout faire l’expérience de la découverte d’autres frères animés du même désir de Dieu. C’est alors continuer avec eux sur le chemin de la vie en Dieu, appuyés sur la tradition monastique, mais ouverts à l’imprévisible que le Seigneur nous donne aujourd’hui de vivre.

Quel message voulez-vous donner aux chrétiens de la Mayenne ? Et à tous les chercheurs de Dieu ?

Notre vie monastique cherche avant tout à incarner d’une façon particulière et d’une certaine manière radicale l’aventure évangélique. Suivre en vérité Jésus, se faire son disciple, pour découvrir, et peut-être témoigner, que notre vie ne trouve son véritable sens et donc sa joie profonde et sa réalisation définitive que dans l’accueil du mystère de l’homme créé à l’image de son créateur. Y consacrer sa vie cela en vaut la peine.