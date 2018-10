Les 10 ans de la Chapelle de l’Immaculée Conception (FSSP à Versailles)

Ce 20 octobre, les fidèles de la Chapelle de l’Immaculée Conception à Versailles effectuait un pèlerinage d’action de grâce à Notre-Dame de Paris pour les 10 ans de la communauté (voir notre post précédent).

Devant une assemblée de 1400 à 1500 fidèles, la messe solennelle dans la forme extraordinaire était célébrée par l’abbé Vianney Le Roux, FSSP vice chapelain de la communauté assisté par l’abbé Augustin Cayla, FSSP comme diacre (vice chapelain de la communauté entre 2008 et 2010) et l’abbé Jean de Massia, FSSP comme sous-diacre (diacre pour la communauté en 2013-2014, puis desservant de la communauté de Saint-Martin de Bréthencourt (78) entre 2014 et 2018). De nombreux prêtres de la Fraternité Saint-Pierre étaient présents pour l’occasion notamment ceux qui ont officié comme prêtres ou diacres auprès de la communauté depuis 10 ans, ainsi que l’abbé Marc Boule, curé de la Cathédrale Saint-Louis de Versailles, actuel chapelain de la communauté et Mgr Patrick Chauvet, recteur de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et vicaire épiscopal du diocèse de Paris pour l’application de Summorum Pontificum.

A l’issue de la messe, la cathédrale a offert la possibilité unique de vénérer les reliques de la couronne d’épines et de la Sainte-Croix (celles-ci n’étant normalement pas vénérées en publique en dehors du Carême). Les reliques sont arrivées portées sur un reliquaire du trésor de la cathédrale, puis Mgr Chauvet et le chanoine Guelfucci les ont offert à la vénération des fidèles. Deo gratias !

Depuis octobre 2008, les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre sont en charge de la communauté de la Chapelle de l’Immaculée Conception à Versailles dont le curé de la cathédrale est le chapelain. Il y a chaque dimanche entre 4 et 6 messes dominicales, de nombreuses activités et formations pour tout âge.

FSSP Versailles (pour d’autres photos)

Photos ci dessus transmises par un de nos lecteurs