Aidez l’Institution Saint-Louis (Le Barroux) à grandir

Famille Chrétienne dans son édition en ligne relaye la vidéo de l’Institut Saint-Louis au Barroux qui souhaite poursuivre son développement avec l’aménagement de nouvelles classes, d’un laboratoire, d’un foyer pour les interne… et d’une chapelle au coeur de l’établissement. Ce collège collège mixte compte environ 70 élèves avec possibilité d’un internat pour les garçons. Fondé en 2009 au pied de l’Abbaye, ce collège est unique dans la région s’appuie sur la sagesse des moines avec pour seule constante : aider les enfants à grandir spirituellement, intellectuellement et humainement.

Être heureux à l’idée de se rendre en classe, être encadré par des professeurs attentionnés, faire partie d’un petit effectif dans un contexte familial, pratiquer des activités extra-scolaires enthousiasmantes ? Un projet utopique ? Non ! Il est bien réel et porte un nom !

Au coeur de la Provence, entre les dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux, l’Institution Saint-Louis accueille des collégiens de la 6° à la 3°, depuis bientôt 10 ans.

L’établissement scolaire a été créé sous la tutelle de l’abbaye bénédictine Sainte-Madeleine, située non loin. C’est d’ailleurs sur la règle de Saint Benoît qu’est fondé notre collège.

Depuis l’ouverture, plus de 400 de jeunes ont pu faire leur scolarité dans notre établissement hors-contrat.