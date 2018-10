L’évêque de Memphis, Tennessee, contraint à la démission

Ancien évêque auxiliaire de Washington D.C., de 2004 à 2016 – sous Theodore McCarrick puis Donald Wuerl –, Mgr Martin Holley, 63 ans, évêque de Memphis, Tennessee, nommé par le pape François le 19 octobre 2016, vient d’être relevé de son gouvernement pastoral par le Souverain Pontife ce jour, 24 octobre. Mgr Joseph E. Kurtz, archevêque de Louisville (Kentucky) a été nommé administrateur apostolique du diocèse. Cette décision fait suite à une enquête canonique menée par le Saint-Siège, en juin dernier, sur la mauvaise gestion du diocèse par son ordinaire et par son bras droit Monseigneur Clement J. Machado, vicaire général, modérateur de la curie et chancelier du diocèse, qui avait été lui-même contraint à la démission peu de temps après la fin de l’enquête canonique. Problèmes financiers, violation du droit canonique, fermeture autoritaire de onze écoles catholiques, transfert brutal de plus de la moitié des prêtres du diocèse semblent être à l’origine de cette révocation. Il semble que le nonce apostolique aux États-Unis, l’archevêque Christophe Pierre, au vu de ces faits, ait, dès le 22 octobre, exigé de Mgr Holley qu’il présente sa démission. Ayant refusé, le Saint-Siège n’avait plus d’autre solution que de relever l’évêque de son gouvernement pastoral.