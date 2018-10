Baisse du nombre de catholiques en Europe

A l’occasion de la Journée missionnaire mondiale, un certain nombre de statistiques concernant l’Eglise dans le monde ont été publiées. Si le nombre de catholiques augmente globalement, ce n’est pas le cas des effectifs de prêtres, religieux et religieuses. Les données sont extraites du dernier Annuaire statistique de l’Eglise (mis à jour au 31 décembre 2016) et concernent les membres de l’Eglise, ses structures pastorales, les activités dans le domaine sanitaire, de l’assistance et de l’éducation.

Au 31 décembre 2016, la population mondiale s’élevait à 7 352 289 000 personnes, avec une augmentation de 103 348 000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation totale concerne cette année encore tous les continents, y compris l’Europe : pour la seconde année consécutive, la population de celle-ci s’accroît, après la diminution des années précédentes.

A la même date du 31 décembre 2016, le nombre des catholiques était de 1 299 059 000, avec une augmentation totale de 14 249 000. L’augmentation concerne tous les continents à l’exception, pour la troisième année consécutive, de l’Europe (- 240 000), et se trouve être plus importante, comme par le passé, en Afrique (+ 6 265 000) et en Amérique (+ 6 023 000), continents suivis par l’Asie (+ 1 956 000) et l’Océanie (+ 245 000).

Le nombre total des prêtres (diocésains et religieux) dans le monde a diminué cette année encore, atteignant le chiffre de 414 969 (- 687). Le continent où l’on constate encore une diminution consistante est une nouvelle fois l’Europe (- 2 583), auquel s’ajoute cette année l’Amérique (- 589). Les augmentations concernent l’Afrique (+ 1 181) et l’Asie (+ 1 304), l’Océanie demeurant stable.

Le nombre des religieux non prêtres a diminué globalement pour la quatrième année consécutive, en contre tendance avec les années précédentes, de 1 604 unités et arrive à un total de 52 625. Les diminutions, beaucoup plus consistantes que l’année précédente, s’enregistrent partout dans le monde : en Afrique (- 50), en Amérique (- 503), en Asie (- 373), en Europe (- 614) et en Océanie (- 64).

Se confirme également la tendance à la diminution globale du nombre des religieuses, de 10 855 unités cette année, inférieure à celle de l’année précédente. Les religieuses sont globalement au nombre de 659 445. Les augmentations concernent, une fois encore, l’Afrique (+ 943) et l’Asie (+ 533) alors que les diminutions sont relatives à l’Amérique (- 3 775), à l’Europe (- 8 370) et à l’Océanie (- 216).