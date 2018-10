L’Assemblée plénière d’automne des évêques de France se tiendra à Lourdes du 3 au 8 novembre

Le thème des abus sexuels dans l’Église sera abordé et des victimes ont été invitées par la CEF à livrer leurs témoignages.

Samedi 3 novembre, jour d’ouverture de l’assemblée, les victimes d’abus sexuels au sein de l’Église vont intervenir auprès des évêques, en petits groupes. Cette organisation en « forums » a été choisie par la Conférence des Évêques de France avec le souci de proposer un modèle de rencontre « le plus respectueux possible ». Les thématiques qui vont être évoquées durant ces forums seront : l’impact de l’abus sur la vie des victimes, la manière dont l’Église peut accueillir ces témoignages, la réparation possible, les blessures spirituelles, etc.

Les autres sujets à l’ordre du jour de l’assemblée plénière sont :

Un retour sur le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui se termine le 28 octobre.

L’Europe

Les nouvelles ritualités civiles

La communication dans les diocèses

Le deuxième jour de l’assemblée, dimanche 4 novembre, seront fêtés les 70 ans du Jour du Seigneur. L’émission de France 2 diffusera la messe concélébrée par les évêques dans les sanctuaires de Lourdes.

On imagine aussi que les évêques se pencheront sur les cas douloureux des suicides de prêtres, et plus largement, sur la solitude et l’absence de soutien (y compris par leur hiérarchie) que subissent les prêtres aujourd’hui.