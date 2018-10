Plus de 7000 fidèles ont participé au Pèlerinage du Christ Roi à Lourdes du 27 au 29 octobre. Avec le pèlerinage aux grottes et aux piscines, les points d’orgue furent aussi la grande procession du samedi 27 octobre et la grand’messe de la solennité du Christ Roi du dimanche 28 octobre célébrée en la Basilique Saint-Pie X par l’abbé Davide Pagliarani, Supérieur Général de la Fraternité Saint-Pie X.

Autres photos et reportages sur La Porte Latine