Une nouvelle fondation bénédictine aux Etats-Unis

A proximité du Monastère bénédictin Our Lady of Guadalupe (Nouveau Mexique), le Monastère Saint Joseph a été béni par Mgr Bernard Fellay et 4 novices ont été installées après leur vêture lors d’une messe pontificale célébrée le 17 octobre. Le lendemain en la fête de Saint Luc que les moniales ont pris possession de leur monastère et l’évêque en a fermé les grilles.

Une belle fondation religieuse pour les Etats-Unis !

Monastère Saint-Joseph