Bonne fête de la Toussaint

Message de Mgr Habert, évêque de Séez :

La fête de la Toussaint est pour l’Eglise l’occasion de mettre à l’honneur des chrétiens, de toutes conditions, que nous considérons comme des modèles : les saints. Des modèles qui, bien loin de nous écraser par leur supériorité, sont pour nous des amis, des guides, des lumières. Le pape François dans un texte récent nous parle de l’actualité de ces frères et sœurs. Il nous dit voir la sainteté « chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire … C’est cela, souvent, la sainteté de la porte d’à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, la classe moyenne de la sainteté. »

Une des caractéristiques des saints est leur humilité, leur désir de ne pas se mettre en avant. Le Saint évêque, Saint François de Sales, écrivait : « Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. »

Dans le monde où nous vivons où la médiatisation est souvent à son comble, profitons de ce temps de la Toussaint pour nous émerveiller de choses simples, belles, réjouissantes. Profitons des rencontres familiales, amicales, fraternelles. Profitons de la nature et des beautés de la création. Profitons aussi de ce temps pour faire mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés. Gardons d’eux le meilleur de ce qu’ils ont été au cours de leur vie.

Le lendemain de la fête de la Toussaint, l’Eglise prie pour tous les défunts. Elle prie pour qu’ils rejoignent auprès du Seigneur nos amis les saints. Telle est notre espérance.

Bonne fête de Toussaint.