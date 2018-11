Notre-Dame de Chrétienté vient de mettre en ligne une nouvelle maquette de son site. Vous y retrouverez comme jusqu’ici les informations concernant le prochain pèlerinage (en temps voulu), mais aussi une large rubrique actualité de l’Eglise, formation…

Dans quelques jours aura lieu l’Université d’automne de Notre-Dame de Chrétienté à laquelle peuvent s’associer les cadres, les chefs de chapitre et pèlerins engagés (Les principaux renseignements sont indiqués ci dessous).

Extrait de l’Appel de Chartres du 03/11/2018

La première étape du pélé 2019, sur le thème ‘La paix du Christ par le règne du Christ’, sera notre journée d’université d’automne le samedi 17 novembre. Nous y présenterons l’édition 2019 et écouterons Bruno de Saint-Chamas, président d’Ichtus et Marion Maréchal, Directrice générale de l’ISSEP, nous parler de vocation, de formation et d’engagement.

Nous avons fait pour vous les choses en grand : Messe à ND du Lys et réunion au Forum de Grenelle, juste à côté. Alors, chers pèlerins, nous vous y attendons très nombreux : c’est le moment de montrer notre mobilisation, notre Foi et notre Espérance. Et notre amour de l’Eglise. Et notre volonté d’aller de l’avant, pour l’amour du Christ.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

09:00 10:15 : Messe chantée célébrée par l’abbé Alexis Garnier, Aumônier Général.

– Chapelle Notre Dame du Lys, 7 rue Blomet, 75015 Paris (M° Sèvres Lecourbe).

– Des prêtres seront disponibles pour les confessions durant la Messe

10:30 Suite de la journée au Forum de Grenelle, 5 rue de la Croix-Nivert Paris XVe

11:00 11:30 Le pèlerinage 2019 “La paix du Christ par le règne du Christ”,

11:30 12:30 L’animation de réseau à l’heure du Web 3.0

12:30 13:00 Qui sont nos pèlerins ?

13:00 14:30 Déjeuner (inclus dans le tarif d’inscription)

14:30 16:30 Bruno de Saint-Chamas et Marion Maréchal répondront aux questions de Notre-Dame de Chrétienté

17:00 clôture par Jean de Tauriers, président