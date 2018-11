Le Collège Catholique François et Jacinthe de Fatima à Lyon vous invite à son Marché de Noël le 24 novembre. Fondé en 2003 par un prêtre et un groupe de parents, le Collège rassemble une centaine de garçons et filles de la 6è à la 3è. L’aumônerie est assurée par les prêtres de la paroisse Saint-Georges (Lyon).

Collège François et Jacinthe de Fatima