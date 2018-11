Un peu d’européisme au sein de la CEF

Les évêques préparent aussi les élections européennes de 2019 et souhaitent visiblement orienter les votes en faveur des partisans de la culture de mort, de l’immigration, de l’abolition des frontières, de la négation de l’identité chrétienne. Mgr Antoine Herouard, évêque auxiliaire de Lille a tenu à faire intervenir le frère Olivier Poquillon o.p., secrétaire général de la COMECE et Enrico Letta, ancien Premier Ministre italien et président de l’Institut Jacques Delors sur les enjeux cette élection et l’avenir de l’Europe.

Ce qui guide nos évêques ce ne sont visiblement pas les principes non négociables, mais la crainte des mouvements populistes en Europe…