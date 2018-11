Brèves: Messe pontificale ce dimanche 18 novembre à Notre-Dame de Valence

Un lecteur nous indique que Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, viendra célébrer une messe pontificale en forme extraordinaire ce dimanche 18 novembre à 10h45 à l’église Notre-Dame de Valence (rue Berthelot) à l’occasion des confirmations de la communauté. Depuis 2011, une messe en application du Motu Proprio Summorum Pontificum est célébrée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre à Valence. Depuis quelques mois, l’abbé Sébastien Dufour, FSSP, réside à Valence même, alors que la Fraternité Saint-Pierre a desservi les apostolats du diocèse de Valence depuis Lyon pendant près de 20 ans (Rochegude (aujourd’hui arrêté), Valence, Montélimar).

Messes à l’église Notre-Dame de Valence : dimanche et fêtes 10h45, lundi 19h00, mardi, mercredi et jeudi 8h30, vendredi 19h00 et samedi 11h00

Messe à la Chapelle Notre-Dame de la Rose à Montélimar : dimanche et fêtes d’obligation 9h00

FSSP Valence