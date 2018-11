Marché de Noël de Saint Joseph des Lys (Versailles) les 23 et 24 novembre

Saint Joseph des Lys a été fondé en 2011 par un groupe de parents. L’établissement compte 350 élèves et est composé d’une école maternelle et primaire mixte, d’un collège de garçons, d’un collège de filles (Ouverture de la classe de 4è filles en septembre 2019). Une réunion de présentation du Collège est d’ailleurs prévue le lundi 19 novembre à 20h30 à Saint Joseph des Lys (Versailles).

L’Ecole et le Collège Saint Joseph des Lys (Versailles) nous invite à leur Grand Marché de Noël 2018 : le vendredi 23 novembre de 8h45 à 18h30 et le samedi 24 novembre de 10h à 17h30 : Nombreux stands pour faire vos cadeaux de Noël, livres et dédicaces d’auteurs, CD et DVD, jouets pour enfants, bijoux, déco, chocolats, vin, salon de thé, tableaux et toiles…

Parmi les nombreux auteurs présents : Jean Sévillia, Philippe de Villiers, Jean Raspail, …



Saint Joseph des Lys (Versailles)