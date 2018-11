Soutenir les Missionnaires de la Miséricorde Divine

Fondée en 2005, par l’abbé Fabrice Loiseau, alors membre de la Fraternité Saint-Pierre, et deux séminaristes, la Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine compte aujourd’hui 22 membres : 7 prêtres, 1 diacre, 2 frères et 12 séminaristes. Elle est présente dans 3 diocèses en France : Fréjus-Toulon (Paroisse personnelle Sainte François de Paule à Toulon et église Saint-François de Paule à Draguignan), Marseille (église Saint-Charles à Marseille) et depuis octobre 2018 dans le diocèse de Lyon (église Saint-Georges à Lyon).

La communauté a accueilli 4 jeunes en année de discernement à la rentrée et aura la grâce d’une nouvelle ordination sacerdotale dans quelques semaines (le 15 décembre), la 2ème ordination sacerdotale de l’année pour la communauté. Les trois piliers des Missionnaires de la Miséricorde sont la miséricorde, l’adoration et l’évangélisation, en particulier auprès des musulmans.

Les Missionnaires de la Miséricorde ont besoin d’aide pour continuer à se développer et à former ses futurs prêtres.

Soutenir les Missionnaires de la Miséricorde