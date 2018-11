Lettre de Mgr Guy de Kerimel aux jeunes du diocèse de Grenoble-Vienne

Mgr de Kerimel a publié une lettre apostolique de 6 pages, destinée aux jeunes de son diocèse et intitulée “Ne ralentissez pas votre élan”. On y lit notamment :

L’Église prendra toujours la défense de l’être humain, en particulier des plus fragiles ; vous aussi, engagez-vous dans la solidarité, dans l’écologie : écoutez le cri des pauvres et la clameur de la terre ! Mettez, au service de la société et du monde, les dons que vous avez reçus ; engagez-vous dans vos paroisses et dans le diocèse ; faites de votre vie un don à Dieu et à votre prochain. Quand on s’engage, on reçoit bien plus qu’on ne donne.

N’ayez pas peur de vous engager dans le mariage, dans le célibat consacré ou la prêtrise, si Dieu vous y appelle. Vous trouverez le bonheur en cherchantcelui des autres. L’engagement par amour est un défi que vous pouvezrelever ; il fait goûter quelque chose d’une vie pleinement vécue ; il apporte des joies profondes trop peu connues.