Découvrez l’Institut Croix des Vents (Sées)

L’Institut Croix des Vents nous invite à diffuser cette belle vidéo de présentation de l’établissement. Créée en 2001, l’école n’a cessé de se développer : l’établissement est passé de 10 élèves à 172, de 4 professeurs laïcs à 15, d’un aumônier à 8 abbés présents en permanence (Fraternité Saint-Pierre). Les projets de réhabilitation du bâtiment n’ont pas manqué : 750m2 pour les salles de classes du lycée et 150m2 pour la salle de sport. Les fruits de tous ces investissements ne manquent pas dans la mesure où de plus en plus d’élèves sont en mesure d’intégrer de grandes prépas et de bonnes universités. Par ailleurs, 16 vocations sont déjà sorties de l’école.

L’établissement souhaitent accueillir davantage d’élèves dans les années à venir mais pour cela il faut impérativement poursuivre la réhabilitation du bâtiment et recruter de nouveaux professeurs et encadrants.

