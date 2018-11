Messe Pontificale à la Cathédrale Notre-Dame (Ottawa – Canada) vendredi 23 novembre

En la fête de Saint-Clément, Saint patron de la paroisse personnelle, une Messe pontificale sera célébrée par Mgr Prendergast, archevêque d’Ottawa (Canada) le vendredi 23 novembre à la Cathédrale Notre-Dame (Ottawa) à 19h30. L’abbé Josef Bisig, premier supérieur général de la FSSP, l’abbé Andrzej Komorowski, actuel supérieur général, et l’abbé Michael Stinson, supérieur de district Nord-Américain, seront présents. Cette messe est célébrée en action de grâce pour les 50 ans de la communauté Saint-Clément.

La communauté Saint-Clément s’est formée en mars 1968 obtenant de Mgr Plourde de conserver la messe selon les livres liturgiques de 1962. Elle a ensuite connu différents aumôniers et chapelles, avant d’arriver en 1993 à l’église Saint-Clément à Ottawa. En 1995, Mgr Gervais fait appel à la Fraternité Saint-Pierre pour prendre en charge la communauté, qu’il érige en 1997 en paroisse personnelle plus de 10 ans avant les directives du Motu Proprio Summorum Pontificum. En 2011, Mgr Prendergast propose l’église Sainte-Anne plus vaste dans la basse-ville et vouée à la fermeture qui abrite aujourd’hui la paroisse personnelle.

Histoire de la paroisse Saint Clément

La veille, le jeudi 22 novembre, les premières Vêpres de Saint-Clément seront chantées à 19h30 à la paroisse avec l’abbé Josef Bisig, FSSP, l’abbé Luc Poirier, FSSP (diacre) et les prêtres de la paroisse : Vêpres chantés, hymnes spéciales, pièces d’orgue.

Le samedi 24 novembre, l’abbé Josef Bisig, donnera une conférence sur l’histoire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre à l’occasion du 30è anniversaire de la FSSP. À la cafétéria de l’École publique de la Salle (510 Old St. Patrick St.) de 10h15 à 12h00.

Paroisse Saint-Clément