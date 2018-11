Un nouveau postulant à l’abbaye de Lagrasse

Les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu, de l’abbaye de Lagrasse, ont reçu un nouveau postulant le jour de la Toussaint :

Complies du jour de la Toussaint : le Père Abbé accueille un nouveau postulant par ces quelques gestes tout simples : il lui lave les pieds en signe de bienvenue, le bénit, le revêt d’une chape, puis l’assoie dans un stalle du choeur. Le postulant mènera la même vie que nous pour discerner avant de recevoir éventuellement l’habit religieux, quelques mois plus tard.

Abbaye de Lagrasse

Un lecteur nous demande d’ailleurs de donner plus régulièrement des nouvelles de communautés religieuses de la tradition… Les religieux étant moins “connectés” et cherchant pour les plus contemplatifs un certain retrait du monde, nous avons nécessairement moins d’informations à diffuser.