Le Cours Charlier a 17 ans

Fondé en 2001 par un groupe de parents, le Cours Charlier à Nantes est un établissement pour garçons de la maternelle à la 3ème qui compte aujourd’hui près de 175 élèves. L’aumônerie est assurée par un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre.

Comme toute école fondée par des parents, il faut assurer un certain équilibre entre renouvellement et stabilité de la direction de l’association de gestion pour s’inscrire dans la durée et pérenniser l’établissement. Établissement indépendant, le Cours Charlier a aussi besoin de vous en cette fin d’année !

Soutenir le Cours Charlier