Le Groupe Scolaire Saint-Dominique (Le Pecq) vous invite à son Marché de Noël le samedi 1er décembre prochain.

Saint Dominique a été fondé par un groupe de parents en 1992. Elle compte aujourd’hui 830 élèves et 41 classes de la maternelle au baccalauréat (section L, ES, S, non mixte au collège et lycée). L’aumônerie est assurée par des prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre.

