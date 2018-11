Eugénisme : l’évêque de Gap réagit

Invité à parler devant Sens Commun, Laurent Wauquiez a suscité une polémique en évoquant le projet de loi de bioéthique, encore reporté par le gouvernement, en des termes politiquement incorrects :

«Je refuse qu’on nous explique que tout ceci est le mouvement de la modernité et que nous devrions nous taire». «Il faut que nous réfléchissions à ce que nous voulons et à ce que nous refusons», «l’enfant n’est pas un droit, l’enfant, c’est un devoir». «Il faut que nous aidions nos compatriotes à comprendre ce qui se joue. Oui c’est un engrenage et il mènera nécessairement à la marchandisation des gamètes». «Comment peut-on accepter cela?» «La marchandisation des gamètes qui amène à l’eugénisme» déjà «fait par un régime, c’est le nazisme». . «Cet engrenage nous mènera inéluctablement à la gestation pour autrui, parce que tout le raisonnement intellectuel sur lequel il repose (y) mène évidemment».