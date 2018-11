Consécration de l’église Saint-Pie X dans le diocèse de Tours

Le saint pape risque de se retourner dans sa tombe…

Située à St-Cyr-sur-Loire, l’église St-Pie X a été uniquement inaugurée et bénie en 1966. Voilà pourquoi, 50 ans plus tard, Mgr Aubertin va la consacrer dimanche 25 novembre.

Dès l’installation à Saint-Cyr du chanoine Noël Barbier en 1945, l’archevêque Monseigneur Louis-Joseph Gaillard lui dit qu’il “y aura une église à construire”. En effet, les nouvelles implantations sur “le plateau” se multiplient et la chapelle provisoire de Charentais (construite juste avant la Seconde Guerre mondiale par le chanoine Dugué entre le 26, rue Bergson et les 126 bis, 128 avenue du Mans) sera vite insuffisante. En 1954, son successeur, Mgr Louis Ferrand poursuit le même projet.

En 1955, la propriété le portail d’Ormeau (137 rue Fleurie) est acquise ainsi que les parcelles adjacentes dans les années qui suivent. Un comité d’érection est créé en 1960 ; il établit un programme de construction en 1961. Viennent ensuite le projet des architectes et les appels d’offres. En 1963, une lettre pastorale de l’archevêque de Tours pour l’entrée en Carême s’intitule Le Diocèse de Tours doit construire des églises : “cinq dans les dix ans qui viennent”. Elles “doivent être sobres, simples et modestes” et “en harmonie avec les demeures édifiées pour nos contemporains, refléter dans leur style la sensibilité religieuse de notre temps”… Il ne faut surtout pas se démener pour la maison du Bon Dieu…

14 juin 1964 : pose de la première pierre (dans une église en béton moulé, ce sera aussi la dernière. Elle est visible tant de l’intérieur que de l’extérieur à l’angle NE du clocher. Un parchemin commémorant l’évènement est scellé en son sein).

21 août 1964 : Tracé du terrain

septembre 1964 : Début des terrassements

8 septembre 1966 : Ouverture du presbytère et du “Bâtiment des œuvres” (salles paroissiales).

27 novembre 1966 : Bénédiction et inauguration de l’église.

Le nouveau lieu de culte est placé sous le vocable de Saint Pie X (1903-1914, canonisé en 1954) sur la suggestion de son pasteur, Noël Barbier qui, dans une homélie, dit

“avoir une dévotion certaine à ce grand pape, Pape de la Doctrine et Pape de l’Eucharistie ; c’est pourquoi j’ai demandé et obtenu de Monseigneur cet accord et cette permission”.

L’église St-Pie-X est édifiée alors que se tient à Rome le Concile de Vatican II. Le premier document publié (Constitutions sur la liturgie, le 4 décembre 1963) demande de multiplier les autels provisoires plus proches de l’assemblée et tournés vers elle (tout en maintenant durant la durée de l’expérience, l’ancien autel au fond de l’église). Dans cette église, ce “provisoire”, en contre-plaqué, a duré 52 ans… Aujourd’hui, c’est l’ancien autel de la cathédrale qui vient habiter le vaste chœur de St-Pie-X, vaste car conçu sur le modèle des églises préconciliaires. Cet autel a été consacré le 22 décembre 1996 par Mgr Honoré.

Œuvre de Fr. Arnal (1924-2012), c’est un rocher soutenant une table de bronze. Sans autel définitif, et selon le souhait de l’Archevêque de l’époque, l’église n’a pas été consacrée.

Sa dédicace, présidée par Monseigneur Aubertin, a lieu le 25 novembre 2018, dans une paroisse entre-temps élargie (le 8 décembre 1991) aux communes de Mettray et de La Membrolle. Quant à l’imposant mur du fond, imperceptiblement concave, il est habillé depuis 2009 par une grande mandorle en bois doré représentant le Christ Ressuscité, œuvre de Xavier Rémon-Beauvais. Pour l’équilibrer, une Croix assortie est dressée du côté Nord (hauteur : 3, 40 m).