Messe en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe à Saint-Eugène (Paris)

On nous informe qu’une messe solennelle en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe, Patronne des enfants à naître, Impératrice des Amériques, sera célébrée dans la tradition mexicaine (forme extraordinaire) le samedi 15 décembre 2018 à 11h en l’église Sainte-Eugène (Paris).

Programme musical exceptionnel avec le traditionnel chant grégorien, des hymnes à la vierge en Nahuatl (langue Aztèque) et en Quechua (langue Incas) des 16e et 17e siècles et les musiciens Mariachis. Après la messe, la fête continue sur le parvis. Dégustation de produits latinos en salle Sainte-Cécile.